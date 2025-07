Kruijswijk fietst jaar langer voor Visma - Lease a Bike

DEN BOSCH (ANP) - Na Wilco Kelderman heeft ook Steven Kruijswijk zijn contract bij wielerploeg Visma - Lease a Bike verlengd. Kelderman tekende onlangs voor twee jaar bij, de 38-jarige Kruijswijk komt in ieder geval ook volgend jaar uit voor het team waarvoor hij sinds 2010 rijdt.

Kruijswijk kwam vanuit het opleidingsteam bij de hoofdmacht van Rabobank, zoals de ploeg toen heette. Hij boekte twee overwinningen - een ritzege in de Ronde van Zwitserland en de eindzege in de Arctic Race of Norway - maar geldt vooral als een ronderenner. Hoogtepunt was zijn derde plaats in het eindklassement van de Tour de France in 2019. In de Giro van 2016, die hij afsloot als vierde, droeg hij zes dagen de roze leiderstrui.

"Ik heb er gewoon nog superveel plezier in en voel me ook fysiek weer heel goed", meldt Kruijswijk via de ploeg. Dit jaar reed hij de door zijn Britse ploeggenoot Simon Yates gewonnen Giro. "Daar werd voor mij en de ploeg opnieuw bevestigd dat ik nog altijd van meerwaarde ben."