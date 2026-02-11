ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verkopen McDonald's in VS groeien het hardst in ruim twee jaar

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 22:57
anp110226226 1
CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - De verkopen van McDonald's in de Verenigde Staten zijn in het vorige kwartaal het hardst gegroeid in meer dan twee jaar. De resultaten suggereren dat de inspanningen van de fastfoodketen om weer te worden gezien als betaalbare eetgelegenheid werken.
Na de coronapandemie waren de prijzen van het fastfood en andere producten van McDonald's gestegen. Daardoor vonden veel consumenten de keten te duur geworden. McDonald's introduceerde daarop goedkopere menu's en voordelige maaltijden vanaf 5 dollar.
De verkopen van gevestigde Amerikaanse locaties stegen in het laatste kwartaal van vorig jaar met 6,8 procent vergeleken met een jaar eerder. Toen gingen Amerikanen minder vaak naar de fastfoodketen vanwege een E. coli-uitbraak.
In een toelichting op de resultaten zei topman Chris Kempczinski dat de focus op betaalbaarheid heeft geholpen om het aantal bezoekers in het vierde kwartaal te verbeteren. Ook gaven mensen in de VS volgens McDonald's meer geld uit per bezoek.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

170191664_m

Waarom juist jouw voeten ijskoud zijn (en wat er wél helpt)

Loading