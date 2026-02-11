Verkopen McDonald's in VS groeien het hardst in ruim twee jaar

CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - De verkopen van McDonald's in de Verenigde Staten zijn in het vorige kwartaal het hardst gegroeid in meer dan twee jaar. De resultaten suggereren dat de inspanningen van de fastfoodketen om weer te worden gezien als betaalbare eetgelegenheid werken.

Na de coronapandemie waren de prijzen van het fastfood en andere producten van McDonald's gestegen. Daardoor vonden veel consumenten de keten te duur geworden. McDonald's introduceerde daarop goedkopere menu's en voordelige maaltijden vanaf 5 dollar.

De verkopen van gevestigde Amerikaanse locaties stegen in het laatste kwartaal van vorig jaar met 6,8 procent vergeleken met een jaar eerder. Toen gingen Amerikanen minder vaak naar de fastfoodketen vanwege een E. coli-uitbraak.

In een toelichting op de resultaten zei topman Chris Kempczinski dat de focus op betaalbaarheid heeft geholpen om het aantal bezoekers in het vierde kwartaal te verbeteren. Ook gaven mensen in de VS volgens McDonald's meer geld uit per bezoek.