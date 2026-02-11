Kosovaars parlement kiest premier, einde aan jaar durende impasse

PRISTINA (ANP/AFP) - Het Kosovaarse parlement heeft de nationalist Albin Kurti opnieuw benoemd tot premier. Daarmee komt een einde aan een politieke impasse in het land, die al een jaar duurde.

De Kosovaren gingen in februari vorig jaar naar de stembus, maar toen kreeg Kurti te weinig zetels om een regering te vormen. Maandenlange coalitiegesprekken leverden ook niets op, waarop de president besloot om opnieuw verkiezingen uit te schrijven.

Die werden gewonnen door Kurti's Vetevendosje. De partij behaalde 57 van de 120 zetels en sloot een coalitie met een aantal kleine partijen. Zij moeten nu zo snel mogelijk een begroting aangenomen krijgen om meer internationale leningen te kunnen binnenhalen.

De 50-jarige Kurti was in 2020 al kort premier van Kosovo en later van 2021 tot 2025 opnieuw. De laatste twaalf maanden was hij waarnemend premier.