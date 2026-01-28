ECONOMIE
Fakkels en vuurwerk bij sfeeractie ArenA ondanks verbod

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 18:25
anp280126176 1
AMSTERDAM (ANP) - Bij de zogenoemde entrada in de buurt van station Bijlmer ArenA voor aanvang van de wedstrijd tussen Ajax en Olympiakos in de Champions League worden veel rode fakkels en vuurwerk afgestoken. Een verslaggever ziet dat veel fans toekijken bij de sfeeractie van de harde supporterskern, die rond 18.00 uur begon. Rond de Johan Cruijff ArenA geldt een veiligheidsrisicogebied, wat onder meer inhoudt dat bezit en afsteken van vuurwerk niet zijn toegestaan.
De wedstrijd van woensdagavond (aanvang: 21.00 uur) is aangemerkt als "hoogste categorie risicowedstrijd". De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie houdt rekening met verstoringen van de openbare orde. Binnen het veiligheidsrisicogebied kunnen mensen preventief worden gefouilleerd en gezichtsbedekkende kleding is verboden.
De verslaggever hoort dat er vuurwerkbommen worden afgestoken. Ook dragen mensen gezichtsbedekkende kleding. Er wordt met vlaggen gezwaaid en gezongen. De aanwezige ME grijpt vooralsnog niet in.
