Verlies voor AEX-index, olieprijzen weer flink hoger

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 17:49
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten. Ook de beurzen elders in Europa lieten rode cijfers zien door onzekerheid bij beleggers over de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten. De olieprijzen gingen weer flink omhoog.
De prijs van een vat Amerikaanse olie klom ruim 5 procent tot meer dan 95 dollar en Brentolie werd 6,5 procent duurder op 108,84 dollar per vat. Woensdag daalden de prijzen nog door optimisme over een snel einde aan het conflict. Maar er zijn tegenstrijdige geluiden. Iran zegt geen intentie te hebben om met de Verenigde Staten te praten over een einde van de oorlog. Washington zegt juist dat er goede gesprekken zijn.
De AEX eindigde 1,3 procent lager op 970,78 punten. Woensdag boekte de hoofdgraadmeter in Amsterdam nog winst. De MidKap zakte 0,9 procent tot 960,19 punten. De markten in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,6 procent.
Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

Honderden kilometers onder onze voeten ligt een verborgen oceaan die de herkomst van al het aardse water ter discussie stelt

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor “een onervaren moordenaar”.

