Verlies voor AEX-index, olieprijzen weer flink hoger

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten. Ook de beurzen elders in Europa lieten rode cijfers zien door onzekerheid bij beleggers over de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten. De olieprijzen gingen weer flink omhoog.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom ruim 5 procent tot meer dan 95 dollar en Brentolie werd 6,5 procent duurder op 108,84 dollar per vat. Woensdag daalden de prijzen nog door optimisme over een snel einde aan het conflict. Maar er zijn tegenstrijdige geluiden. Iran zegt geen intentie te hebben om met de Verenigde Staten te praten over een einde van de oorlog. Washington zegt juist dat er goede gesprekken zijn.

De AEX eindigde 1,3 procent lager op 970,78 punten. Woensdag boekte de hoofdgraadmeter in Amsterdam nog winst. De MidKap zakte 0,9 procent tot 960,19 punten. De markten in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,6 procent.