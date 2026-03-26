Geldmaat: zwaardere en meer explosieven bij plofkraken

WEESP (ANP) - Criminelen gebruiken zwaardere en meer explosieven bij plofkraken op geldautomaten. Dat ziet Geldmaat, het bedrijf dat beheer en onderhoud van de automaten regelt voor de grote banken in Nederland. Na nieuwe aanvallen op zogeheten sealbagautomaten heeft Geldmaat donderdag maatregelen genomen om plofkraken te voorkomen.

Ruim vijf jaar geleden waren die sealbagautomaten ook het doelwit van criminelen. Alle van dit soort automaten werden gesloten en na een aantal weken gingen die, beter beveiligd, weer langzaam open. Dat het criminelen nu opnieuw lukt om buit te maken bij plofkraken is een gevolg van een opschaling qua explosieven, legt een woordvoerster van Geldmaat uit.

"Dit is altijd een wedloop met criminelen. We nemen maatregelen, zij bedenken nieuwe methodes. Waarop wij weer maatregelen nemen", stelt de woordvoerster. De donderdag genomen maatregelen moeten criminelen ontmoedigen. Een deel van de automaten is beperkt open en wordt iedere dag geleegd. Automaten onder of naast een woning worden helemaal gesloten.