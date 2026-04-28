Verliezen Chinese Longi Green groeien door overschot zonnepanelen

XIAN (ANP/BLOOMBERG) - De verliezen bij het Chinese Longi Green Technology Energy, de grootste producent van zonnepanelen ter wereld, zijn afgelopen kwartaal flink opgelopen. Dat komt vooral doordat fabrikanten meer produceren dan er vraag is.

Het bedrijf leed een nettoverlies in het eerste kwartaal van 1,92 miljard yuan, omgerekend 240 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het kwartaalverlies 1,43 miljard yuan. De verliezen liepen op, ondanks hogere prijzen voor zonnepanelen, onder meer door de gestegen zilverprijzen.

De Chinese export van zonnecellen, de bouwstenen voor zonnepanelen, nam in het eerste kwartaal met 38 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. In maart schoot de verkoop zelfs met 80 procent omhoog na het uitbreken van de oorlog tegen Iran. Ook het aflopen van belastingvoordelen op export van zonne-energieproducten, dat per april inging, gaf de export een extra impuls doordat bedrijven hun producten nog snel voor de deadline wilden uitvoeren.