Brand in de duinen van Den Haag

DEN HAAG (ANP) - In de duinen van Den Haag is dinsdagavond brand uitgebroken. De brandweer bestrijdt het vuur en heeft een NL-Alert verzonden vanwege de rook die vrijkomt.

De brandweer heeft veel hulp en materieel ingeschakeld, omdat het risico op uitbreiding door de droogte groot is. De brand woedt in de buurt van het Cort van der Lindenpad, bij Duindorp. Rond 20.30 uur is de brandweer nog vooral bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De wind maakt dat lastig.

Hoe groot het gebied is dat in de brand heeft gestaan, is niet bekend. In het gebied staat ook een bunker met daarin een historisch filmarchief. De brandweer zegt daarvoor extra aandacht te hebben, maar dat er nog geen gevaar is voor de bunker.

Het NL-Alert is vooral bedoeld om mensen weg te krijgen uit het duingebied, zodat de brandweer ongehinderd zijn werk kan doen, laat de brandweerwoordvoerder weten. Volgens hem trekt de rook vooral over de duinen en niet richting de stad.