Geen parlementair onderzoek naar Starmer om aanstelling Mandelson

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 19:43
LONDEN (ANP) - Er komt geen parlementair onderzoek naar de Britse premier Keir Starmer. In het parlement wist de motie hiervoor geen meerderheid te behalen. Uit het onderzoek had duidelijk moeten worden of de sociaaldemocraat Starmer het Lagerhuis mogelijk bewust of onbewust heeft misleid in de affaire rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten.
De motie werd ingediend door de Conservatieven en gesteund door oppositiepartijen. Door de meerderheid van Labour was het niet de verwachting dat de premier de stemming zou verliezen.
Starmer zou het parlement volgens de oppositie hebben misleid toen hij zei dat de volledige procedure was gevolgd bij de benoeming van Mandelson, en opnieuw toen hij volhield dat er geen enkele druk was uitgeoefend tijdens de screening.
Screening
Onder anderen topambtenaar Olly Robbins verklaarde juist wel dat het kantoor van Starmer het proces onder druk had gezet. Zo was Mandelsons aanstelling al aangekondigd voordat de screening kon plaatsvinden en heerste de verwachting dat hij zo snel mogelijk aan de slag moest.
Toen duidelijk werd dat Mandelson niet door de screening van de Britse veiligheidsdienst heen was gekomen, zou het ministerie van Buitenlandse Zaken dit hebben genegeerd. Robbins zei vorige week dat de veiligheidsrisico's niets te maken hadden met de banden van Mandelson met zedendelinquent Jeffrey Epstein.
Starmer beweerde eerder dat hij niet op de hoogte was van het negatieve advies. Mandelson heeft eerder een belangrijke rol gespeeld binnen de Labour-partij.
