Verliezen op beurzen, olieprijzen almaar verder omhoog

AMSTERDAM (ANP) - Op de aandelenbeurzen in Europa waren woensdag overwegend verliezen te zien door de aanhoudende Iranoorlog. De olieprijzen lijken almaar verder te stijgen en beleggers vrezen dat een escalatie van de strijd in het Midden-Oosten tot meer verstoringen op energiemarkten en een hogere inflatie zou kunnen leiden.

De AEX-index, met daarin de grootste fondsen aan de beurs in Amsterdam, ging met een min van 1,3 procent de handel uit op 999,98 punten. De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen aan het Damrak, won 0,4 procent tot 984,13 punten. In Frankfurt en Londen daalden de belangrijkste graadmeters rond de 1 procent, terwijl de CAC 40-index in Parijs 0,1 procent lager sloot.

De prijs van Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging zo'n 5 procent omhoog en bedraagt inmiddels meer dan 108 dollar per vat. De olieprijzen zijn al bijna 50 procent gestegen sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari hun oorlog tegen Iran begonnen.