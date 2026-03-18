Vermeende slachtoffers eisen ruim 170.000 euro van Høiby

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 17:46
OSLO (ANP) - Een aantal vermeende slachtoffers eist een schadevergoeding van meer dan 1,9 miljoen Noorse kronen (ruim 170.000 euro) van Marius Borg Høiby, melden Noorse media. Woensdag kwamen hun advocaten aan het woord, nadat het Openbaar Ministerie eerder op de dag al een straf van zeven jaar en zeven maanden had geëist tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit.
Høiby wordt verdacht van strafbare feiten als verkrachtingen en mishandelingen. Donderdag is de laatste dag van het proces. Een uitspraak wordt pas richting de zomer verwacht. Ook als Høiby zou worden vrijgesproken, zou het wel kunnen dat hij een schadevergoeding zou moeten betalen.
