Verpact zamelt nog steeds te weinig statiegeldverpakkingen in

DEN HAAG (ANP) - Het bedrijfsleven heeft vorig jaar opnieuw te weinig plastic drankflessen en -blikjes met statiegeld ingezameld. Verpact, de organisatie die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling, meldt op basis van voorlopige cijfers dat 85 tot 87 procent van de blikjes weer werd ingeleverd en 83 tot 85 procent van de plastic statiegeldflessen. Volgens de wet moet de industrie echter minstens 90 procent van de verkochte statiegeldflessen en -blikjes weer inzamelen, maar die doelstelling is nog nooit gehaald.

De laatste paar procentpunten blijken "het meest uitdagend" te zijn, aldus Verpact. De organisatie zegt het afgelopen jaar wel vooruitgang te hebben geboekt. Zo werd in 2024 nog 83 procent van de blikjes weer ingeleverd.

Om de percentages op te krikken, breidt Verpact het aantal inzamelpunten flink uit. In 2025 kwamen er 1381 nieuwe punten bij en in het eerste kwartaal van 2026 nog eens ruim 1000, aldus de organisatie.