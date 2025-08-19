OM seponeert zaak brandstichting tegen wethouder Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen de Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (DENK) geseponeerd. Dinsdag meldde het OM dat hij "ten onrechte als verdachte is aangemerkt". Achbar werd ervan verdacht dat hij opdracht had gegeven tot brandstichting in zijn huis in Rotterdam-Lombardijen.

De brand werd in juli vorig jaar gesticht. Daarvoor is een 37-jarige Rotterdammer veroordeeld. Hij heeft bekend dat hij de brand heeft aangestoken en dat hij dat deed in opdracht van twee tussenpersonen. Die zouden daartoe zijn aangezet door de wethouder zelf om de verzekering op te lichten. Achbar en zijn gezin waren niet thuis toen het gebeurde.

In april begon de rijksrecherche een onderzoek naar de mogelijke rol van de wethouder in het geheel. Volgens het OM zijn geen aanwijzingen gevonden dat de man betrokken is geweest bij de brandstichting.