ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM seponeert zaak brandstichting tegen wethouder Rotterdam

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 14:50
anp190825125 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen de Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (DENK) geseponeerd. Dinsdag meldde het OM dat hij "ten onrechte als verdachte is aangemerkt". Achbar werd ervan verdacht dat hij opdracht had gegeven tot brandstichting in zijn huis in Rotterdam-Lombardijen.
De brand werd in juli vorig jaar gesticht. Daarvoor is een 37-jarige Rotterdammer veroordeeld. Hij heeft bekend dat hij de brand heeft aangestoken en dat hij dat deed in opdracht van twee tussenpersonen. Die zouden daartoe zijn aangezet door de wethouder zelf om de verzekering op te lichten. Achbar en zijn gezin waren niet thuis toen het gebeurde.
In april begon de rijksrecherche een onderzoek naar de mogelijke rol van de wethouder in het geheel. Volgens het OM zijn geen aanwijzingen gevonden dat de man betrokken is geweest bij de brandstichting.
Vorig artikel

Verpakkingsleverancier Paardekooper wil uitstel van betaling

Volgend artikel

Lavrov: verandering grenzen essentieel voor einde aan conflicten

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-525785405

Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

download (5)

Vitae Pro zegt dat het goed is voor ouder worden mensen. Is er wetenschappelijk bewijs voor die claim?

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden