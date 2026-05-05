Verpakkingssector wil met loterij meer statiegeldflessen innemen

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 14:48
DEN HAAG (ANP) - De verpakkingsindustrie probeert mensen vanaf volgende week maandag met loterijen te verleiden om meer blikjes en flessen met statiegeld in te leveren. Ongeveer duizend inzamelpunten buiten supermarkten betalen uit via Tikkie en delen per 15 cent statiegeld een digitaal lot uit. Daarmee maken deelnemers kans op geldprijzen tot 400 euro, maakte de voor inzameling verantwoordelijke organisatie Verpact bekend.
Het gaat om een actie van tien weken voor deelnemers van boven de 18 jaar. Het maakt deel uit van een beloningssysteem dat Verpact beloofde op te zetten om een dwangsom van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te voorkomen. Die toezichthouder vindt namelijk dat de verpakkingsindustrie te weinig statiegeldverpakkingen inzamelt. Uiteindelijk moet er een landelijk beloningssysteem worden opgezet.
De doelstelling is om 90 procent van de blikjes en flessen in te zamelen. Verpact, dat namens het bedrijfsleven opereert, haalde dat vorig jaar niet.
