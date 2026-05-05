Medische experts gaan cruiseschip inspecteren

Samenleving
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 14:25

MADRID (ANP) - Een team van epidemiologen gaat dinsdagmiddag het cruiseschip Hondius inspecteren. "Dit zal helpen bij beslissingen over de repatriëringsprocessen en de route van het schip", meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid na overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie.
De medische experts moeten gaan kijken wat de toestand is van de opvarenden en of meer personen symptomen hebben. Het ministerie trad niet in detail over hoe de inspectie er precies uit komt te zien.
Het cruiseschip mocht eerder niet aanmeren in Kaapverdië nadat opvarenden ziek waren geworden. De Hondius vaart daarom mogelijk verder richting de Canarische Eilanden, al is daar door de autoriteiten geopperd dat het mogelijk beter is als het vaartuig rechtstreeks naar het Spaanse vasteland vaart.
