VS: weer rustiger in Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP) - De situatie in de Straat van Hormuz is volgens de VS na de beschietingen van maandag niet verder geëscaleerd. "Tot nu toe is het vandaag rustiger", zei de hoogste Amerikaanse militair, generaal Dan Caine. Hij sprak de verwachting uit dat de VS de komende dagen meer schepen kunnen assisteren die door de oorlog zijn gestrand in het Midden-Oosten.

De uitspraken van Caine volgen op een onrustige dag. De VS proberen volgens Caine met hun Project Freedom de zeestraat voor de Iraanse kust te heropenen. Daarop laaide ook het geweld weer op. "Gisteren viel Iran Oman één keer aan en de Verenigde Arabische Emiraten drie keer", zei de generaal. "Ze hebben ook kruisraketten, drones en kleine boten ingezet tegen Amerikaanse troepen die de commerciële scheepvaart in de Straat verdedigen."

De VS en Iran hebben sinds begin april een bestand. Caine verklaarde dat Iraanse aanvallen die volgden op dat staakt-het-vuren niet zo ernstig waren dat grote gevechtsoperaties hervat moeten worden.