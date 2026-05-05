ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS: weer rustiger in Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 14:51
anp050526130 1
WASHINGTON (ANP) - De situatie in de Straat van Hormuz is volgens de VS na de beschietingen van maandag niet verder geëscaleerd. "Tot nu toe is het vandaag rustiger", zei de hoogste Amerikaanse militair, generaal Dan Caine. Hij sprak de verwachting uit dat de VS de komende dagen meer schepen kunnen assisteren die door de oorlog zijn gestrand in het Midden-Oosten.
De uitspraken van Caine volgen op een onrustige dag. De VS proberen volgens Caine met hun Project Freedom de zeestraat voor de Iraanse kust te heropenen. Daarop laaide ook het geweld weer op. "Gisteren viel Iran Oman één keer aan en de Verenigde Arabische Emiraten drie keer", zei de generaal. "Ze hebben ook kruisraketten, drones en kleine boten ingezet tegen Amerikaanse troepen die de commerciële scheepvaart in de Straat verdedigen."
De VS en Iran hebben sinds begin april een bestand. Caine verklaarde dat Iraanse aanvallen die volgden op dat staakt-het-vuren niet zo ernstig waren dat grote gevechtsoperaties hervat moeten worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

51d20ad9ffde64eb44e8dcefac1a3a34,1b1aa8de (1)

Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

generated-image-14-68c10e48ec256

De lever heeft geen pijn – daarom is hij zo gevaarlijk

18829

Waarom automobilisten hun autosleutels in aluminiumfolie wikkelen

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

8637faed375813f8093a929347a0490b8fee7700

Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

Loading