ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Talpa: voorlopig geen nieuwe opnames realityserie Peter Gillis

Samenleving
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 19:18
anp070526161 1
HILVERSUM (ANP) - Talpa maakt geen nieuwe afleveringen van Familie Gillis: Massa is Kassa "zolang er sprake is van hoger beroep of cassatie" in de zaken waarin Peter Gillis donderdag is veroordeeld. Dat laat een woordvoerder van het mediabedrijf desgevraagd weten aan het ANP.
De laatste opnames van de serie die nu op SBS6 te zien is, zijn donderdag bij de rechtbank in Den Bosch gemaakt, laat een woordvoerder weten. Deze afleveringen worden uitgezonden tot en met 5 juni. Volgens Talpa wordt er niet gewerkt aan een nieuw seizoen van Massa is Kassa.
De realityster en ondernemer kreeg donderdag in een fraudezaak een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moeten ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. In een andere zaak, over huiselijk geweld tegen zijn ex Nicol Kremers, legde de rechter hem een taakstraf van 60 uur op.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

ANP-557509500

Duckface is uit, maak kennis met de Gen Z-pruillip inclusief dead stare

generated-image

Drie medische routines die voor ouderen vaak geen zin meer hebben

gandr-collage

Daphne Bunskoek: ‘Ik ben verrot gescholden door Dieuwke (DWDD) Wynia’

6625e0ef 04a1 47da 9470 4ed41473775e

Checklist: 18 tekenen dat je ongelukkig bent met je baan

103179413_1777865559285616_r

Dreumes in coma na inademen taartdecoratie: “Het ging allemaal zo snel”

Loading