Talpa: voorlopig geen nieuwe opnames realityserie Peter Gillis

HILVERSUM (ANP) - Talpa maakt geen nieuwe afleveringen van Familie Gillis: Massa is Kassa "zolang er sprake is van hoger beroep of cassatie" in de zaken waarin Peter Gillis donderdag is veroordeeld. Dat laat een woordvoerder van het mediabedrijf desgevraagd weten aan het ANP.

De laatste opnames van de serie die nu op SBS6 te zien is, zijn donderdag bij de rechtbank in Den Bosch gemaakt, laat een woordvoerder weten. Deze afleveringen worden uitgezonden tot en met 5 juni. Volgens Talpa wordt er niet gewerkt aan een nieuw seizoen van Massa is Kassa.

De realityster en ondernemer kreeg donderdag in een fraudezaak een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moeten ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. In een andere zaak, over huiselijk geweld tegen zijn ex Nicol Kremers, legde de rechter hem een taakstraf van 60 uur op.