Vertrouwen van consumenten verbetert opnieuw in augustus

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vertrouwen stond sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, flink onder druk, maar laat sinds juni weer een verbetering zien.

Het vertrouwen van consumenten geeft aan hoe optimistisch of pessimistisch Nederlanders zijn over de economie en hun eigen portemonnee. Het is vaak een indicator of consumenten extra geld willen uitgeven of juist gaan besparen.

Het cijfer dat de stemming meet, nam in augustus toe tot een stand van min 34, van min 35 in juli. Het consumentenvertrouwen blijft daarmee ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 12). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).