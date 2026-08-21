Dit zijn de 7 afknappers die echt tellen

Het is niet haar leeftijd, niet haar figuur en niet een of ander karaktertype. Wat een beginnend contact sloopt, is in de onderzoeksliteratuur verrassend concreet beschreven — en die lijst geldt voor mannen en vrouwen vrijwel gelijk.

Bijna zes afknappers per persoon

In een reeks studies onder ruim 6.500 mensen noemde de gemiddelde alleenstaande bijna zes harde afknappers: 5,76 om precies te zijn. Vrouwen noemden er meer dan mannen, 6,1 tegen 5,4. Bovenaan voor een langdurige relatie stonden geen uiterlijkheden, maar woedeaanvallen en agressief gedrag, iemand die meerdere partners tegelijk heeft, en onbetrouwbaarheid.

Onverzorgd, lui, te aanhankelijk

Concreter wordt het in de percentages. Een onverzorgd of onhygiënisch uiterlijk noemde 67 procent een afknapper, luiheid 66 procent en te veel aanhankelijkheid 63 procent. Geen gevoel voor humor: 54 procent. Weinig zelfvertrouwen: 40 procent. Te veel tv kijken of gamen: 33 procent. Op een paar punten liepen de seksen uiteen: een laag libido noemden mannen vaker dan vrouwen (39 tegen 27 procent), net als te veel praten en te grote reisafstand.

Wat mensen niet willen, weegt zwaarder dan wat ze wél willen.

Zeven zonden in plaats van twaalf types

Onderzoek onder duizenden Hongaarse singles bracht alle genoemde afknappers terug tot zeven factoren: ambitieloos, vijandig, onhygiënisch, arrogant, onaantrekkelijk, aanhankelijk en gewelddadig. Slechte hygiëne en agressief gedrag wogen het zwaarst. Van een typologie van vrouwen is in die zeven categorieën niets terug te vinden; het gaat om gedrag dat beide seksen wegjaagt.

Feiten op een rij

Zeven kernfactoren uit het Hongaarse onderzoek: ambitieloos, vijandig, onhygiënisch, arrogant, onaantrekkelijk, aanhankelijk en gewelddadig. In de Amerikaanse studies noemde de gemiddelde deelnemer 5,76 afknappers, met een onverzorgd uiterlijk (67 procent) op de eerste plaats. Voor kortdurende contacten wogen gezondheid en hygiëne zwaarder, voor langdurige Zeven kernfactoren uit het Hongaarse onderzoek: ambitieloos, vijandig, onhygiënisch, arrogant, onaantrekkelijk, aanhankelijk en gewelddadig. In de Amerikaanse studies noemde de gemiddelde deelnemer 5,76 afknappers, met een onverzorgd uiterlijk (67 procent) op de eerste plaats. Voor kortdurende contacten wogen gezondheid en hygiëne zwaarder, voor langdurige relaties karakter en betrouwbaarheid.

Eén minpunt weegt zwaarder dan één pluspunt

Mensen wegen negatieve informatie over een mogelijke partner zwaarder dan positieve. Eén afknapper haalt meer weg dan één pluspunt oplevert — bij vrouwen sterker dan bij mannen. Wie zich afvraagt waarom een goede date toch niet doorging: vaak is er geen top drie van kwaliteiten die niet klopte, maar één detail dat te veel was.

En als het tóch een relatie wordt

Zodra mensen samen zijn, verschuift het beeld. Dan bepaalt geen eigenschap maar een gespreksstijl de houdbaarheid: kritiek op de persoon in plaats van op het gedrag, defensief tegenspel, de muur optrekken, en vooral minachting — sarcasme, met de ogen rollen, de ander kleineren. Minachting geldt als de sterkste voorspeller van een scheiding.

Minachting is het gedrag dat een relatie het snelst uitholt.

Van de twaalf types blijft dus weinig over. Wat overblijft is geen catalogus van vrouwen, maar een korte gedragslijst die voor iedereen geldt: hou je hygiëne op orde, doe iets met je dag, hou je humeur in de hand en behandel de ander niet als je mindere. Weinig clickbait, veel voorspellende waarde.

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