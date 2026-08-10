Duitse media: drone Leipzig raakte Oekraïens vrachtvliegtuig

LEIPZIG (ANP) - De drone met explosieven die vorige week dinsdag is gevonden op het vliegveld van Leipzig heeft even voordien een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Die bevindingen, waarover Duitse media berichten, versterken de indruk dat het vliegtuig het doelwit was.

Camerabeelden van het incident tonen dat een vliegend voorwerp op een vleugel van de geparkeerde Antonov botst, melden onder meer Die Zeit en BILD. De vleugel, met daarin de brandstoftanks van het toestel, zou ook de sporen van de botsing dragen. De drone kwam niet tot ontploffing en viel op de grond. Een voorbijrijdende buschauffeur vond het ding een paar uur later, zette zijn voet erop en sloeg alarm.

Op de drone is DNA gevonden, meldt BILD. Dat zou overeenkomen met genetisch materiaal op een bompakket dat in 2024 in Leipzig brand veroorzaakte. Westerse diensten houden daarvoor de Russische GRoe verantwoordelijk.