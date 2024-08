Australië viert feest na goudrecord op Spelen in Parijs

CANBERRA (ANP/RTR) - Australië heeft een recordaantal gouden medailles behaald op de Spelen in Parijs. Het land staat nu derde in het medailleklassement met achttien keer goud en dat wordt in eigen land massaal gevierd. Onder meer in cafés, scholen en kantoren staan Australiërs stil bij het succes.

"We zijn een land met 27 miljoen inwoners, vergeleken met de honderden miljoenen van de Verenigde Staten en China", zei de Australische premier Anthony Albanese. "Het is een buitengewone prestatie." De VS staan met 27 keer goud bovenaan in het medailleklassement, gevolgd door China. Dat land heeft er nu 25.

Volgens Albanese komt het succes door de liefde voor sport . "We zijn een sportief land. Of het nu gaat om teamsporten of individuele sporten. Ik denk dat velen van ons opgroeien met bijvoorbeeld zwemmen, atletiek en andere sporten."

Sydney

De Spelen duren nog vier dagen, maar Australië heeft het vorige record van zeventien gouden medailles dus al verbroken. Het vorige record was bij de Spelen van Athene in 2004. Albanese heeft een "warm welkom" beloofd bij de terugkeer van de Australische equipe.

Nederland heeft momenteel negen gouden medailles en heeft er nog drie nodig om het record van twaalf te evenaren. Dat record werd behaald in Sydney in 2000.