Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tienduizenden de straat op bij nationale protestdag in Frankrijk

Samenleving
door anp
anp051126136 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/RTR) - In 73 steden door heel Frankrijk zijn zo'n 250.000 mensen de straat op gegaan, zegt de Franse vakbond CGT volgens de nieuwssite BFMTV. Her en der zijn meldingen van brandstichting en ingrijpen van de politie, maar op de meeste plaatsen zijn de protesten volgens de politie vreedzaam. Er wordt geprotesteerd tegen onder meer de hoge kosten voor levensonderhoud, het niveau van de publieke voorzieningen en de staat van het onderwijs.
Er zijn zo'n 70.000 politiemensen op de been, nadat vorige maand een protestdag uit de hand liep. In Lyon heeft de politie traangas gebruikt en charges uitgevoerd. In de stad Toulouse werden volgens BFMTV brandjes gesticht, en de autoriteiten zeggen dat in Rennes politiemensen werden bekogeld met jeu-de-boulesballen. De Eiffeltoren is dicht "vanwege de nationale staking", zo staat op de website.
Er zitten verschillende organisaties achter de acties. Het gaat ook om gepensioneerden, scholieren, studenten en andere critici van het regeringsbeleid.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een goudgele tosti met gesmolten kaas ligt in een opengeklapt tosti-ijzer.

Is een boterham met kaas gezonder dan een tosti?

IMG_5271

Warmtepomp met dynamisch contract? Niet de vorstnacht, maar het uur vóór 18.00 uur is deze week het duurst

auto_fiets_aanrijding_AI

Nederland telt de meeste fietsdoden per inwoner van de EU, maar dat zegt minder dan je denkt

anp051126048 1

Republikein wil afzettingsprocedure tegen Pete Hegseth

Een oudere vrouw drinkt alleen koffie aan een tafeltje in een druk café.

Zo gelukkig word je van mensen om je heen, ook als je met niemand praat

Een oudere man staat op een weegschaal in de badkamer en kijkt naar het gewicht.

Kilo's te veel na je vijftigste? Onderzoekers volgden 8.252 mensen 24 jaar lang en zagen hun geheugen sneller aftakelen

Loading