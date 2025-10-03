ECONOMIE
Vier op de tien starters koopt eerste huis alleen

Economie
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 4:38
anp031025055 1
DEN HAAG (ANP) - Huizen zijn het afgelopen jaar ongeveer 8 procent duurder geworden, maar desondanks is het aantal hypotheekaanvragen in het derde kwartaal met 21 procent gestegen tegenover een jaar eerder. Vooral jonge huizenkopers tot 35 jaar zorgen voor de toename, meldt hypotheekadviesketen De Hypotheker. Hun aanvragen namen met 29 procent toe en vormen inmiddels meer dan de helft van alle hypotheekaanvragen.
Bijna vier op de tien starters kopen hun eerste woning alleen. Dat lukt volgens De Hypotheker vaak dankzij steun van ouders, bijvoorbeeld met een familiehypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag onder starters steeg naar ruim 351.000 euro.
Ook 55-plussers zijn actief op de woningmarkt. Hun hypotheekaanvragen voor een nieuwe woning stegen met 24 procent en voor woningverbetering zelfs met 35 procent.
