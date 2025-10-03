Nederlandse en Belgische culturele instellingen boycotten Israël

DEN HAAG (ANP) - Een groep van 250 culturele instellingen in Nederland en België heeft een culturele boycot van Israël aangekondigd. Volgens de initiatiefnemers hebben onder meer het Nederlands Film Festival, het Museum voor Schone Kunsten Gent en de Rijksakademie van beeldende kunsten de boycot ondertekend.

In een verklaring zeggen de ondertekenaars te wensen "niet langer aan de zijlijn te blijven staan van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en een door alle gezaghebbende instituties erkende genocide op het Palestijnse volk".

De boycot richt zich op Israëlische instellingen en bedrijven die volgens de ondertekenaars medeplichtig zijn aan schendingen van het internationaal recht. Organisaties die zich daartegen hebben uitgesproken vallen buiten de boycot. "De boycot is expliciet niet gericht op individuen of hun afkomst, dus ook niet op Israëli's als zodanig, maar op de medeplichtigheid van Israëlische instellingen en bedrijven aan de mensenrechtenschendingen jegens de Palestijnen."

Naast de culturele instellingen steunen prominenten als Eric Corton, Dinand Woesthoff, Nasrdin Dchar en Maryam Hassouni de oproep. De boycot betekent onder meer dat organisaties en kunstenaars geen samenwerkingen aangaan met de in hun ogen betrokken Israëlische organisaties en hun werk niet tonen op Israëlische podia, in musea of op filmfestivals.

De initiatiefnemers roepen ook de sportsector, academische wereld, economische sector en politiek op om de banden met Israël te verbreken. "Alleen samen kunnen we Israël dwingen zich te houden aan het internationaal recht."