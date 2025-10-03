Vliegverkeer luchthaven München verstoord door drone

MÜNCHEN (ANP) - Bij de luchthaven van de Duitse stad München is donderdagavond zeker één drone gesignaleerd, meldt de Duitse politie. De start- en landingsbanen van de luchthaven zijn uit voorzorg gesloten en zeventien vluchten zijn geannuleerd. Bijna drieduizend reizigers ervaren daardoor problemen.

Vijftien vluchten met bestemming München zijn uitgeweken naar Stuttgart, Neurenberg, Wenen en Frankfurt, aldus een verklaring van de luchthaven.

Volgens de politie zagen meerdere mensen een drone vlak bij en boven de luchthaven. Het was in eerste instantie niet duidelijk of het om één of meerdere drones ging.

Vorige week werden ook drones waargenomen bij de luchthaven van de Deense stad Aalborg. Een KLM-vlucht moest toen uitwijken naar het vliegveld in Billund.