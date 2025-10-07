Aanklager in beroep tegen besluit in terreurzaak Kneecap-rapper

LONDEN (ANP/RTR) - Het Britse Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen een besluit van de rechtbank om de terreurzaak tegen de Noord-Ierse rapper Liam Óg Ó hAnnaidh van de groep Kneecap niet te behandelen. Dat melden diverse media dinsdag.

Ó hAnnaidh, beter bekend onder zijn artiestennaam Mo Chara, werd beschuldigd van terrorisme omdat hij in november een Hezbollahvlag zou hebben getoond. De rechter oordeelde eind september dat er een procedurefout was gemaakt, waardoor de zaak niet werd behandeld.

"We gaan in beroep tegen de beslissing om deze zaak niet te behandelen, omdat we van mening zijn dat er een belangrijk juridisch punt is dat moet worden verduidelijkt", zei een woordvoerder van het OM. Verdere details werden niet gegeven.

De 27-jarige Ó hAnnaidh heeft altijd ontkend Hezbollah te steunen. Kneecap staat bekend om de pro-Palestijnse uitingen tijdens optredens.