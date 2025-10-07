ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanklager in beroep tegen besluit in terreurzaak Kneecap-rapper

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 18:09
anp071025174 1
LONDEN (ANP/RTR) - Het Britse Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen een besluit van de rechtbank om de terreurzaak tegen de Noord-Ierse rapper Liam Óg Ó hAnnaidh van de groep Kneecap niet te behandelen. Dat melden diverse media dinsdag.
Ó hAnnaidh, beter bekend onder zijn artiestennaam Mo Chara, werd beschuldigd van terrorisme omdat hij in november een Hezbollahvlag zou hebben getoond. De rechter oordeelde eind september dat er een procedurefout was gemaakt, waardoor de zaak niet werd behandeld.
"We gaan in beroep tegen de beslissing om deze zaak niet te behandelen, omdat we van mening zijn dat er een belangrijk juridisch punt is dat moet worden verduidelijkt", zei een woordvoerder van het OM. Verdere details werden niet gegeven.
De 27-jarige Ó hAnnaidh heeft altijd ontkend Hezbollah te steunen. Kneecap staat bekend om de pro-Palestijnse uitingen tijdens optredens.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

Scherm­afbeelding 2025-10-07 om 07.20.03

Peruaanse bisschop ontmaskerd na liefdesschandaal met 17 minaresssen

shutterstock_2491039079

Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

Loading