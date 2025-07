Vliegtuigbouwer Boeing lager op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Boeing behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Boeing leverde het afgelopen kwartaal flink meer vliegtuigen af. Daardoor is de omzet van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant eveneens fors gestegen en werd het verlies teruggedrongen. Daarmee lijkt het herstel door te zetten bij het bedrijf dat langere tijd met problemen kampte. Het aandeel Boeing ging in de vroege handel na een korte opleving desondanks ruim 1 procent omlaag.

De algehele stemming op Wall Street bleef optimistisch, na het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 44.850 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 6404 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent tot 21.292 punten. Maandag sloten de S&P 500 en de Nasdaq op nieuwe recordstanden.

Na de deal met de EU letten beleggers vooral op de onderhandelingen tussen de VS en China. Ook gaat de aandacht uit naar de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente woensdag opnieuw ongewijzigd laat ondanks kritiek van president Donald Trump, die lagere leenkosten wil.

Forse daling Novo Nordisk

UnitedHealth daalde ruim 5 procent. De grote zorgverzekeraar boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet dan verwacht, maar de winst viel tegen. Ook de winstverwachting voor het hele jaar viel een stuk lager uit dan kenners hadden gehoopt. Het concern kampt vooral met stijgende medische kosten van zijn klanten.

Novo Nordisk kelderde ruim 20 procent. De Deense farmaceut gaf voor de tweede keer dit jaar een omzet- en winstalarm door tegenvallende verkopen van zijn afslankmedicijn Wegovy in de VS. Spotify zakte 9,3 procent na een onverwacht kwartaalverlies van de muziekstreamingdienst.

Procter & Gamble

UPS verloor 6,7 procent. De pakketvervoerder boekte afgelopen kwartaal iets minder winst dan verwacht, terwijl de omzet wat hoger uitviel dan voorzien. Het concern gaf echter geen verwachtingen af voor het hele jaar door de huidige onzekere macro-economische omstandigheden.

Procter & Gamble (P&G) verloor 1 procent, ondanks dat het bedrijf achter merken als Pampers, Ariel en Gillette afgelopen kwartaal beter presteerde dan verwacht. P&G maakte tevens bekend dat topman Jon Moeller per 1 januari 2026 wordt opgevolgd door Shailesh Jejurikar, de huidige operationeel directeur.