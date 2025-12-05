Vliegtuigen kunnen weer landen op Eindhoven Airport

EINDHOVEN (ANP) - Het is weer mogelijk voor vliegtuigen om te landen op Eindhoven Airport. Dat meldt de luchthaven op X. Vrijdagochtend had de luchthaven nog dusdanig veel last van mist dat er tijdelijk geen toestellen konden landen. Inmiddels is het weer verbeterd.

Door de mist ontstond vertraging, ook bij vertrekkende vluchten. Verschillende vliegtuigen moesten daarnaast uitwijken naar Keulen en Maastricht.

Het KNMI gaf eerder code geel af vanwege de mist voor delen van het land. Voor Noord-Brabant geldt die waarschuwing inmiddels niet meer.