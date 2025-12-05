ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Soedanese stad el-Fasher 'enorme plaats delict': 'minstens 60.000 doden in drie weken'

Samenleving
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 05 december 2025 om 13:52
ANP-540598807
De Soedanese stad el-Fasher is volgens waarnemers 'een enorme plaats delict' met hopen opgestapelde lijken in straten en massagraven en kuilen om stoffelijke resten te verbranden. De Rapid Support Forces (RSF) die de stad zes weken geleden innamen, proberen bewijs voor hun massamoorden te vernietigen, meldt de Britse krant The Guardian.
Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn, maar volgens Britse parlementariërs vele tienduizenden. Sarah Champion van de parlementscommissie internationale samenwerking zei dat volgens de meest bescheiden schattingen er in de afgelopen drie weken 60.000 mensen zijn vermoord. Ongeveer 150.000 inwoners van de stad zijn waarschijnlijk niet gevlucht en zouden er nog moeten zijn.
Nathaniel Raymond van het Yale Humanitarian Research Lab zei dat de stad, circa 800 kilometer ten zuidwesten van Khartoem, vrijwel uitgestorven is en er niets te zien is op plekken waar drukke markten waren. Zijn organisatie maakt satellietbeelden van de stad.

Lees ook

Europarlement wil hardere acties EU tegen oorlog in SoedanEuroparlement wil hardere acties EU tegen oorlog in Soedan
Amnesty wil onderzoek naar RSF-oorlogsmisdaden opvangkamp SoedanAmnesty wil onderzoek naar RSF-oorlogsmisdaden opvangkamp Soedan
Rode Kruis: situatie Soedan schrijnender dan ooitRode Kruis: situatie Soedan schrijnender dan ooit
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

ANP-457708720

Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

ANP-302657039

Computers gemaakt van menselijk hersenweefsel komen eraan: wat kunnen we daarmee?

generated-image (12)

De kans om een aanzienlijk bedrag te winnen in de Postcodeloterij is extreem klein

Loading