Soedanese stad el-Fasher 'enorme plaats delict': 'minstens 60.000 doden in drie weken'

De Soedanese stad el-Fasher is volgens waarnemers 'een enorme plaats delict' met hopen opgestapelde lijken in straten en massagraven en kuilen om stoffelijke resten te verbranden. De Rapid Support Forces (RSF) die de stad zes weken geleden innamen, proberen bewijs voor hun massamoorden te vernietigen, meldt de Britse krant The Guardian.

Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn, maar volgens Britse parlementariërs vele tienduizenden. Sarah Champion van de parlementscommissie internationale samenwerking zei dat volgens de meest bescheiden schattingen er in de afgelopen drie weken 60.000 mensen zijn vermoord. Ongeveer 150.000 inwoners van de stad zijn waarschijnlijk niet gevlucht en zouden er nog moeten zijn.

Nathaniel Raymond van het Yale Humanitarian Research Lab zei dat de stad, circa 800 kilometer ten zuidwesten van Khartoem, vrijwel uitgestorven is en er niets te zien is op plekken waar drukke markten waren. Zijn organisatie maakt satellietbeelden van de stad.