Vliegveld Catania heropend na verlaagde vulkaandreiging

CATANIA (ANP/RTR) - De luchthaven van Catania op Sicilië heeft dinsdag de vluchten hervat, nadat het vliegverkeer was stilgelegd door een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. KLM moest afgelopen weekend reizigers omboeken naar de luchthaven van Palermo op hetzelfde eiland.

Luchthavenexploitant SAC laat weten dat vluchten van en naar de luchthaven met onmiddellijke ingang zijn hervat, nadat het waarschuwingsniveau voor de vulkaan was verlaagd van rood naar oranje. De luchthaven had de activiteiten eerder op dinsdag opgeschort, slechts enkele uren nadat er maandagavond een einde was gekomen aan een sluiting van drie dagen.

De Siciliaanse luchthaven, de op vier na drukste van Italië gemeten naar passagiersaantallen, wordt regelmatig getroffen door verstoringen als gevolg van vulkanische as afkomstig van de Etna. Dat is de hoogste en meest actieve vulkaan van Europa.