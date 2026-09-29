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EU-aanklager: meer dan miljoen telefoons verkocht als nieuw

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 12:06
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LUXEMBURG (ANP) - EPPO, de openbaar aanklager van de Europese Unie, doet onderzoek naar een criminele organisatie die mogelijk meer dan een miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw. Negentien Europese landen, inclusief Nederland, waren bij het onderzoek betrokken.
De organisatie zou de telefoons hebben samengesteld in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Hierna zijn ze naar Nederland verscheept en naar een magazijn in Duitsland vervoerd. Vanuit Duitsland werden de toestellen online verkocht aan klanten in verschillende landen in de EU.
Functionarissen hebben in negentien Europese landen, inclusief Nederland, meer dan 160 huiszoekingen en inbeslagnames uitgevoerd.
De Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op verzoek van Duitsland in Nederland onderzoekshandelingen verricht, zegt een woordvoerder. Wat die precies inhielden, wilde de zegsvrouw niet kwijt, omdat de FIOD niet de leider was van het onderzoek.
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