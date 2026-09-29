Hof vraagt Staat om uitleg over kentekenherkenning

DEN HAAG (ANP) - De Staat moet beter uitleggen waarom de politie kentekens van passerende auto's vier weken mag bewaren. Dat bepaalt het gerechtshof Den Haag in een tussenuitspraak in een zaak van stichting Privacy First.

De politie gebruikt op minstens 1176 plekken camera's om kentekens vast te leggen. De gegevens kunnen later worden gebruikt bij het opsporen van strafbare feiten en worden vier weken bewaard. Privacy First vindt vooral dat laatste in strijd met het recht op privacy.

Volgens het hof heeft de Staat onvoldoende uitgelegd waarom het bewaren van de gegevens nodig is. De Staat moet onder meer aangeven hoe vaak de gegevens belangrijk zijn geweest voor een opsporingsonderzoek en waarom vier weken bewaren nodig is.

Twee punten

Het hof komt nu al tot een oordeel over twee punten. Bij het gebruik van opgeslagen kentekengegevens moet vooraf een rechter toetsen of dat mag. Ook moet er onafhankelijk toezicht zijn op de keuze om op een bepaalde plek een camera te plaatsen. Volgens het hof biedt de huidige regeling op deze twee punten onvoldoende bescherming van de privacy.

Het hof doet op 13 oktober een definitieve uitspraak over de rechtmatigheid van de kentekenherkenning.