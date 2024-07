Filipijnse kustwacht over gezonken tanker: olielek is minimaal

MANILLA (ANP/AFP) - De Filipijnse kustwacht is een milieuramp aan het voorkomen door 1,4 miljoen liter stookolie van een gezonken tanker voor de kust te lossen. Er is olie vrijgekomen, maar volgens een woordvoerder is de lekkage "minimaal".

De MT Terra Nova zonk donderdagochtend tijdens slechte weersomstandigheden in de Baai van Manilla, waarbij een van de bemanningsleden om het leven kwam. De zestien anderen zijn in veiligheid gebracht.

Er is een olievlek van meerdere kilometers waargenomen. Volgens de kustwacht lijkt het te gaan om dieselbrandstof die werd gebruikt om de tanker aan te drijven. "Er lekt geen olie uit de tank zelf, dus we racen tegen de klok om de olie af te tappen zodat we een milieuramp kunnen voorkomen", aldus de woordvoerder. Hij waarschuwt dat de ergste olieramp in de Filipijnse geschiedenis zou ontstaan als de stookolie vrijkomt.

De kustwacht heeft zichzelf zeven dagen gegeven om de 1,4 miljoen liter stookolie over te pompen. Zodra de weersomstandigheden verbeteren, gaan duikers het water in om de positie van de tanker te inspecteren zodat de operatie kan beginnen.