Voeding en alcoholvrije dranken drukken inflatie, tickets duurder

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in februari gemiddeld 2,4 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie bleef daarmee onveranderd ten opzichte van een maand eerder.

Het inflatiecijfer over februari is van voor de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran. Economen vrezen dat bij een langdurig conflict de inflatie fors kan oplopen door de sterke stijging van de olie- en gasprijzen.

De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken had een drukkend effect op de inflatie. Deze waren in februari 1,2 procent duurder dan een jaar eerder, in januari was dit nog 2 procent. De prijzen van internationale vluchten hadden een opwaarts effect. Internationale vluchten waren in februari 0,2 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In januari waren de prijzen nog 9,7 procent lager dan vorig jaar. Ook de prijsontwikkeling van kleding en schoenen had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie.

Seizoensinvloeden

In vergelijking met januari stegen de consumentenprijzen in februari met 1 procent. Het CBS plaatst daar wel een kanttekening bij. De tijdelijke seizoensinvloeden kunnen hier namelijk groot zijn. Zo is kleding tijdens de uitverkoop goedkoper. De prijzen zijn dan tijdelijk lager, maar dit is geen structurele prijsdaling.

De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenmethode steeg vorige maand naar 2,3 procent, van 2,2 procent in januari. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in de eigen woning. Bij de Nederlandse methode tellen die wel mee.