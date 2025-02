Volkswagen klaagt India aan om 'onmogelijke' belastingaanslag

MUMBAI (ANP) - Autoconcern Volkswagen heeft de Indiase autoriteiten aangeklaagd om een "onmogelijke, enorme" belastingaanslag van 1,4 miljard dollar te laten schrappen. Het betreft de grootste invoerheffing die India ooit heeft opgelegd.

Volkswagen zou bepaalde auto's van de merken VW, Skoda en Audi in veel losse onderdelen hebben ingevoerd, om zo een veel lagere belasting te betalen, staat in rechtbankdocumenten die persbureau Reuters heeft ingezien.

De Indiase autoriteiten beschuldigden Volkswagen ervan "bijna de gehele auto" in ongeassembleerde staat te hebben geïmporteerd. Door de auto's in aparte zendingen binnen te brengen, betaalde het concern slechts 5 tot 15 procent belasting. Volgens de autoriteiten had dit 30 tot 35 procent moeten zijn.

Volkswagen stelt dat de eis in strijd is met de belastingregels van New Delhi voor de invoer van auto-onderdelen en schadelijk is voor de bedrijfsplannen van het concern. Ook brengt het belastinggeschil de investeringen van het Duitse concern in India in gevaar en is het schadelijk voor het buitenlandse investeringsklimaat, aldus VW.