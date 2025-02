Netanyahu wil het met Trump hebben over Iran en Hamas

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft bij zijn vertrek naar de Verenigde Staten aangekondigd met president Donald Trump te gaan praten over "cruciale kwesties" voor Israël en de regio. Hij wordt de eerste buitenlandse leider die Trump na zijn beëdiging persoonlijk ontmoet. Dat laat volgens Netanyahu zien dat zijn land een sterke relatie heeft met de VS en "het getuigt ook van de kracht van onze persoonlijke vriendschap".

Netanyahu bezoekt Trump komende week in het Witte Huis en heeft ook een gesprek met de Amerikaanse Midden-Oostengezant Steve Witkoff. De premier stond op het vliegveld bij Tel Aviv de pers in het Engels te woord voordat hij in het vliegtuig stapte. Hij zei het in Washington onder meer te willen hebben over de "overwinning op Hamas, het vrijkrijgen van al onze gijzelaars en het aanpakken van de Iraanse terreur-as in al haar vormen."

De Israëlische regeringschef zei dat het Midden-Oosten al ingrijpend is veranderd door de besluiten die zijn genomen tijdens de oorlog met Hamas. Hij voorspelde dat het aangezicht van het Midden-Oosten "nog veel verder kan worden veranderd" door nauw samen te werken met Trump. "Ik geloof dat we de veiligheid kunnen versterken, de kring van vrede kunnen uitbreiden en een tijdperk van vrede door kracht kunnen bereiken."

De internationale bewegingsvrijheid van Netanyahu is beperkt doordat het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel tegen hem heeft uitgevaardigd voor oorlogsmisdrijven. Daardoor loopt hij het risico te worden opgepakt in landen die zijn aangesloten bij het hof. De VS vallen daar niet onder.