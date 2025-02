ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini, Claude en Meta-AI: wat is voor jou de beste?

AI-assistenten zijn booming en het aanbod groeit snel. Maar welke AI-assistent is de beste? The Guardian heeft getest naar wat populaire assistenten zoals ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini, Claude en Meta-AI te bieden hebben.

Elk heeft zijn eigen sterke punten, maar ook opvallende nadelen.

ChatGPT: Innovatief maar traag

ChatGPT blijft een grote naam in de AI-wereld. De geavanceerde versie (o1) kan complexe taken uitvoeren zoals coderen en wiskundige problemen oplossen. Het biedt inzicht in zijn denkproces, wat uniek is. Maar het heeft beperkingen: internet doorzoeken voor actuele informatie is niet zijn sterkste kant, tenzij je de oudere gratis versie gebruikt. In sommige gevallen kan het traag reageren, vooral bij ingewikkelde vragen.

DeepSeek: Sterk en scherp, maar voorzichtig

De Chinese AI DeepSeek is een indrukwekkende nieuwkomer. Het kan boeksamenvattingen maken van een foto en biedt helder inzicht in zijn antwoorden. Toch vermijdt het gevoelige onderwerpen, zoals Chinese politieke kwesties. Daarnaast kan de webbrowserfunctie overbelast raken door hoge vraag.

Grok: Rebel met humor

Grok, ontwikkeld door Elon Musk, brengt humor en een eigenzinnige stijl. Het durft meer controversiële onderwerpen aan te snijden en biedt ook fotorealistische beelden die andere assistenten soms weigeren te maken. Alleen de "roast me"functie bewijst dat deze AI ook een speelse kant heeft.

Gemini: Stabiel en betrouwbaar

Google Gemini is een solide keuze. Het kan afbeeldingen en tekst goed interpreteren, maar vermijdt politieke vragen. Een nadeel is dat het moeite heeft met tijdsaanduidingen in afbeeldingen.

Claude en Meta-AI: Focus op veiligheid

Claude benadrukt veiligheid en helderheid. De interface waarschuwt gebruikers om antwoorden te dubbelchecken. Meta-AI, een open-source model van Meta, scoort op toegankelijkheid en flexibiliteit. Het kan complexe vragen over logica beantwoorden, maar waarschuwt ook voor mogelijke fouten.

Welke past bij jou?

De keuze hangt af van je behoeften: