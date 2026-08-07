Duitse Veiligheidsraad bespreekt drone-incident Leipzig

BERLIJN (ANP) - De Duitse Veiligheidsraad heeft het drone-incident op de luchthaven van Leipzig besproken. Bondskanselier Friedrich Merz leidde het telefonisch overleg, meldt een woordvoerder van de Duitse regering. Het is niet bekend wat er precies is besproken.

Afgelopen woensdag werd er een drone met explosieven gevonden op het vliegveld van Leipzig. Deze lag bij een Oekraïens toestel. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat het gaat om een poging tot een aanslag. Het OM heeft het onderzoek naar de zaak overgenomen.

"De bondskanselier staat in voortdurend contact met minister Dobrindt en andere leden van de federale regering", aldus de woordvoerder. De Duitse Veiligheidsraad bestaat uit de bondskanselier en negen ministers. Ook kunnen vertegenwoordigers van bijvoorbeeld betrokken deelstaten en veiligheidsdiensten deelnemen aan een overleg.