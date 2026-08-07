ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse Veiligheidsraad bespreekt drone-incident Leipzig

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 10:50
anp070826100 1
BERLIJN (ANP) - De Duitse Veiligheidsraad heeft het drone-incident op de luchthaven van Leipzig besproken. Bondskanselier Friedrich Merz leidde het telefonisch overleg, meldt een woordvoerder van de Duitse regering. Het is niet bekend wat er precies is besproken.
Afgelopen woensdag werd er een drone met explosieven gevonden op het vliegveld van Leipzig. Deze lag bij een Oekraïens toestel. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat het gaat om een poging tot een aanslag. Het OM heeft het onderzoek naar de zaak overgenomen.
"De bondskanselier staat in voortdurend contact met minister Dobrindt en andere leden van de federale regering", aldus de woordvoerder. De Duitse Veiligheidsraad bestaat uit de bondskanselier en negen ministers. Ook kunnen vertegenwoordigers van bijvoorbeeld betrokken deelstaten en veiligheidsdiensten deelnemen aan een overleg.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

ANP-555619474

Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Loading