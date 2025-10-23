ECONOMIE
Volvo profiteert eerder dan verwacht van kostenbesparingen

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 10:06
STOCKHOLM (ANP/RTR) - Autofabrikant Volvo profiteert eerder dan gepland van het ingezette omvangrijke kostenbesparingsprogramma. Daardoor maakte het bedrijf afgelopen kwartaal meer winst, ondanks een verdere daling van de omzet. Volvo, in handen van het Chinese Zhejiang Geely, werd de afgelopen maanden hard geraakt door vooral de Amerikaanse importheffingen en EU-tarieven op elektrische auto's uit China.
Het bedrijfsresultaat kwam afgelopen kwartaal uit op 6,4 miljard Zweedse kroon (omgerekend zo'n 590 miljoen euro), een verbetering van 11 procent op jaarbasis. Het aantal verkochte auto's en de omzet liepen beide met 7 procent terug.
Volvo is bezig de kosten met 18 miljard kroon te verlagen. "Het actieplan leidde afgelopen kwartaal al eerder dan verwacht tot dalingen van variabele en indirecte kosten", aldus het bedrijf.
Volvo behoort tot de wereldwijd kwetsbaarste merken voor importheffingen. Ook is er veel concurrentie op vooral de Chinese markt.
