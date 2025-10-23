Jetten wil alleen met VVD als niet wordt bezuinigd op onderwijs

DEN HAAG (ANP) - D66 gaat alleen samen met de VVD in een coalitie als er niet wordt bezuinigd op onderwijs, zegt partijleider Rob Jetten in RTL Nieuws. De VVD wil 1,5 miljard euro minder uitgeven aan onderwijs. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) pakken de plannen van de VVD slecht uit voor leerlingen met een achterstand, mbo'ers en het "menselijk kapitaal" op de arbeidsmarkt.

D66 wil daarentegen 5,1 miljard euro extra uitgeven ten opzichte van het huidige beleid. Jetten vindt dat de VVD-bezuinigingen op onderwijs "van tafel moeten" voordat hij met die partij wil samenwerken. VVD-leider Dilan Yeşilgöz zou dat volgens hem ook moeten "snappen", aangezien het bedrijfsleven al langer vraagt om meer onderwijsinvesteringen.

Yeşilgöz heeft meermaals haar hoop uitgesproken voor een "centrumrechts" kabinet, met daarin in ieder geval het CDA en D66. Ook JA21 zou bij die combinatie horen, maar die partij staat voor Jetten "onderaan het prioriteitenlijstje".