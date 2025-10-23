Atoomagentschap: kerncentrale Zaporizja krijgt weer stroom

ZAPORIZJA (ANP) - De kerncentrale van Zaporizja krijgt weer stroom. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) meldde donderdagochtend op X dat een belangrijke stroomkabel is gerepareerd. De stroom lag er een maand uit.

De zes reactoren van de kerncentrale werden in 2022 uitgezet. De centrale zelf heeft ook stroom nodig voor waterpompen om de brandstof koel te houden. Die stroom kwam via verschillende hoogspanningskabels binnen, maar die waren door aanvallen buiten werking. Daardoor draaide de centrale op noodgeneratoren op diesel.

Er waren drie kabels buiten gebruik. Twee daarvan werden op 7 mei uitgeschakeld, de derde en zwaarste op 23 september. Sindsdien zat de centrale zonder stroom van buitenaf. Die zwaarste hoogspanningskabel is nu hersteld, meldt IAEA. Aan de andere twee wordt nog gewerkt.

Staakt-het-vuren

Voor de werkzaamheden was een lokaal staakt-het-vuren nodig en moesten mijnen worden verwijderd.

Volgens IAEA was de centrale vaker afhankelijk van noodstroom, maar niet eerder zo lang.