Vrouwenhatende veelpleger zegt zich delen van brute verkrachting 1994 te herinneren

seksueel misbruik
door Nina van der Linden
dinsdag, 10 maart 2026 om 11:27
De verdachte in een ruim dertig jaar oude verkrachtingszaak zegt zich slechts delen te herinneren van de gebeurtenissen op 14 januari 1994. Angelo L. (60) uit Heerlen zou op klaarlichte dag een 19-jarige vrouw hebben verkracht in Nijmegen. Hij verscheen dinsdag voor het eerst in de rechtbank in Arnhem, waar de zaak inhoudelijk wordt behandeld. L. zegt zich het meenemen van het slachtoffer te herinneren, maar niet dat hij haar verkrachtte.
Het slachtoffer was in de ochtend op weg naar de trein naar haar werk. L. zou haar op straat in de wijk Dukenburg bij haar middel hebben gegrepen en onder bedreiging van geweld hebben meegenomen naar een watertje in de wijk Zwanenveld, in het westen van de stad. "Trut, kop dicht. Ik heb een mes bij me en steek je neer", zou hij hebben gedreigd. Hij zou haar in de bosjes hebben verkracht.
Drank en drugs
L. heeft bekend dat hij de vrouw meenam naar het watertje. Maar vanaf daar zegt hij zich niets meer te herinneren. "Ik heb veel gedronken en veel gesnoven in die tijd", zei hij. "Het kan waar zijn wat de vrouw zegt, maar ik herinner me niets." Bij de politie verklaarde L. eerder dat hij het slachtoffer meenam met geweld. Dat hij heeft gemasturbeerd, maar dat hij het slachtoffer niet heeft verkracht en geen mes bij zich had.
Verschillende getuigen hebben de verkrachting gezien, maar grepen niet in. Op de broek en onderbroek van het slachtoffer werd sperma aangetroffen, net als op bladeren in de bosjes. Dat zou afkomstig zijn van L. Hij werd in december 2024 aangehouden na een match met zijn DNA, dat sinds 2014 in een databank zat.
Zware mishandeling
L. wordt ook verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Hij zou haar in 2024 in haar gezicht hebben geslagen, gesneden met een mes in haar benen en hebben opgesloten. L. ontkent dit.
De verdachte komt vaak voor in de politiesystemen voor geweld, zei de rechtbank. Zijn slachtoffers waren vaak vrouwen. In het dossier hebben verschillende van hen verklaard dat L. gewelddadig werd als hij dronk of drugs gebruikte. L. heeft aan het begin van de zitting spijt betuigd en om vergiffenis gevraagd.

