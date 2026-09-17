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Eis in hoger beroep: ruim 4 jaar cel voor verkrachting studentes

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 18:43
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ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep vier jaar en twee maanden cel geëist tegen Sam van Z. voor de verkrachting van twee studentes in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank legde de nu 25-jarige man uit Hilversum in 2024 drie jaar cel op, waarvan een jaar voorwaardelijk. Zowel het OM als de verdachte ging daartegen in hoger beroep.
De rechtbank sprak Van Z. destijds vrij van een derde verkrachting, wegens gebrek aan bewijs. Hij wordt hier in hoger beroep niet meer voor vervolgd.
De verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden in januari en september 2022. Volgens justitie ging de verdachte door met seksuele handelingen bij de slachtoffers, ondanks hun protesten.
Blauwe plekken
Een van de slachtoffers had blauwe plekken op haar buik en benen. Haar moeder zag de volgende ochtend bloed in haar onderbroek, aan de binnenkant van haar benen en op haar t-shirt. "Een teken dat verdachte hardhandig en gewelddadig te werk is gegaan", aldus de advocaat-generaal. Het slachtoffer was met de verdachte naar huis gegaan na een avond uit. Tijdens de seks zou ze hebben gehuild en gezegd dat ze pijn had.
De verdachte studeerde destijds in Utrecht en was lid van het Utrechtsch Studenten Corps. Van Z. werd aangehouden in februari 2023. Hij zat daarna zeven maanden in voorarrest en is nu onder voorwaarden vrij.
De advocaat van Van Z. vroeg het gerechtshof hem niet meer terug te sturen naar de gevangenis. Hij is niet teruggekeerd naar zijn studentenleven, heeft een baan en heeft zich laten behandelen, volgens de raadsman. "Hij heeft zijn leven volledig omgegooid."
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