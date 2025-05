Trump aangekomen in Saudi-Arabië voor eerste grote buitenlandreis

RIYAD (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag aangekomen in Saudi-Arabië. Hier begint hij de eerste grote buitenlandse reis van zijn tweede ambtsperiode. Hij reist later ook naar Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

De aankomst van Trump was te volgen via livebeelden. Kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke heerser van het land, ontving de president op de landingsbaan.

Het olierijke Saudi-Arabië was in 2017 ook de eerste buitenlandse bestemming van Trump. Dat was ook deze keer de bedoeling, maar uiteindelijk maakte hij eerst een reis naar Vaticaanstad voor de uitvaart van de paus.

Het eerste buitenlandse bezoek van een president heeft symbolisch veel waarde en Trump verwacht daar iets voor terug. De president wil dat het autocratisch bestuurde koninkrijk 1 biljoen dollar gaat investeren in de Verenigde Staten. Het land heeft daarvan al 600 miljard toegezegd.