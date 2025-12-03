Van Weel teleurgesteld over reactie Rusland op vredesplan

BRUSSEL (ANP) - Buitenlandminister David van Weel is teleurgesteld over de afhoudende reactie van Rusland op de Amerikaanse vredesvoorstellen. "Dat is niet geheel onverwacht. Wel teleurstellend", zei Van Weel bij aankomst voor overleg met NAVO-collega's in Brussel.

De regering in Moskou sprak dinsdag met Amerikaanse onderhandelaars, maar vond naar eigen zeggen "geen compromis". Op een aantal onderdelen zou Rusland zelfs uitgesproken afwijzend hebben gereageerd.

Dat "geeft wel weer aan waar het probleem ligt", stelt Van Weel. Hij hoopt niet dat de Verenigde Staten, die proberen te bemiddelen en eerder ten koste van Oekraïne en Europa grote concessies aan Rusland voorstelden, dat nu opnieuw zullen doen. Het plan is op aandringen van Oekraïne en Europa juist ten gunste van hen aangepast, "dus ik ga ervan uit dat aanpassingen terug, die onacceptabel zijn, niet zullen worden aanvaard".