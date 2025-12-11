Tussen moersleutels en mensenwerk

Wie denkt dat installatiematerialen alleen over techniek gaan, kent 123installatiematerialen nog niet. In een sector waar alles draait om buizen, koppelingen en appendages, slaat deze webshop een andere toon aan. Hier draait het om helderheid, vertrouwen en een onverwacht menselijk gesprek tussen klant en specialist. Wat begon als een efficiënte manier om onderdelen online te bestellen, groeide uit tot een plek waar vakkennis en toegankelijkheid samenkomen.

Geen helpdesk, maar een hulplijn

In de wereld van installatietechniek is snelheid belangrijk, maar helderheid minstens zo veel waard. 123installatiematerialen kiest voor een benadering waarin klanten geen nummers zijn, maar mensen met vragen die serieus genomen worden.

“We horen regelmatig: eindelijk iemand die gewoon meedenkt” zegt Niels van Beek, klantenadviseur en zelf ooit loodgieter. “Veel mensen bellen of mailen niet alleen over een product, maar over een hele situatie. Dan moet je verder kijken dan de orderlijst. En dat doen we ook”

Of het nu gaat om het vinden van het juiste ventiel of het meedenken over een warmwatervoorziening in een oude woning, bij 123installatiematerialen is het gesprek minstens zo belangrijk als het product.

Meer dan een volle webshop

Met duizenden artikelen in het magazijn biedt de site alles wat je van een technische groothandel mag verwachten. Toch zit de kracht niet in de aantallen, maar in de bruikbaarheid. Productomschrijvingen zijn helder, filters kloppen, en suggesties passen bij de klus.

Voor Timo Dijkstra, zelfstandig installateur uit Breda, is dat precies waarom hij terugkomt. “Ik ben geen type dat graag belt. Maar hier hoef ik dat vaak ook niet. De info op de site klopt gewoon. En áls ik bel, weten ze direct waar ik het over heb. Dat is zeldzaam”

Hij bestelt bijna alles online. Niet alleen omdat het snel gaat, maar omdat hij merkt dat de mensen achter de webshop zijn taal spreken.

Voor iedereen die zelf iets durft

Wat 123installatiematerialen onderscheidt, is dat het aanbod niet alleen op professionals is gericht. Ook wie voor het eerst een kraan vervangt of een lekkende leiding probeert op te lossen, krijgt hier praktische hulp.

“We verkopen net zo goed aan installateurs als aan studenten met een lekkage in hun eerste woning” zegt Niels. “En iedereen krijgt hetzelfde respect. We leggen het rustig uit. Geen vakjargon, tenzij je dat wílt”

De drempel ligt laag. En dat is precies de bedoeling. In een sector die soms ontoegankelijk lijkt, opent deze webshop de deur voor wie het zelf wil proberen.

Denken aan morgen

Duurzaamheid zit bij 123installatiematerialen niet in grote woorden, maar in kleine keuzes. Verpakkingen worden hergebruikt, leveranciers worden geselecteerd op betrouwbaarheid én milieubewuste productie, en in het assortiment zie je steeds meer producten terug die energie besparen of langer meegaan.

“Duurzaam betekent voor ons ook dat je iets koopt wat klopt en blijft werken” legt Niels uit. “Als je een verkeerd onderdeel koopt en moet terugsturen, is dat óók verspilling. Daarom nemen we liever vijf minuten langer de tijd aan de telefoon”

Ook in de toekomst wil het bedrijf blijven inzetten op slimmere producten, efficiëntere levering en advies dat voorkomt dat er überhaupt iets verkeerd besteld wordt.

Waarom klanten blijven terugkomen

Wat klanten meenemen na hun eerste ervaring met 123installatiematerialen is niet alleen een doos met onderdelen, maar het gevoel dat ze gezien zijn. De site is duidelijk, het contact is menselijk, en de levering snel. Maar vooral: je wordt geholpen, niet afgehandeld.

“Ze praten tegen je zoals je tegen een collega praat” zegt Timo. “Niet opdringerig, niet vaag. Gewoon eerlijk”

Met dank aan: Niels van Beek, klantenadviseur bij 123installatiematerialen, en Timo Dijkstra, zelfstandig installateur uit Breda.