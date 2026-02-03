ECONOMIE
Woningtekort loopt op tot 410.000, vooral minder huurwoningen

Economie
door Redactie
dinsdag, 03 februari 2026 om 8:10
bijgewerkt om dinsdag, 03 februari 2026 om 8:25
In 2025 bedroeg het woningtekort in Nederland 4,8 procent van de woningvoorraad. Doordat er afgelopen jaar meer huishoudens zijn bijgekomen dan de stijging van de woningvoorraad, is het woningtekort opgelopen tot ongeveer 410.000 woningen. Dat meldt adviesbureau Capital Value in het jaarlijkse rapport over de woningmarkt.
In 2027 kan het tekort afnemen, afhankelijk van het aantal opleveringen in 2026 en 2027. Het doel van de overheid om het woningtekort terug te dringen tot 2 procent in 2031 wordt echter niet gehaald. In dat jaar is het woningtekort naar verwachting 3,9 procent van de woningvoorraad. Ook wordt de eerdere kabinetsdoelstelling van 980.000 woningen voor 2030 niet gehaald, maar mogelijk pas in 2032.
De komende jaren neemt het aantal huurwoningen in Nederland verder af. Dit komt doordat particuliere beleggers en woningcorporaties vaker huurwoningen verkopen. Door de afname van de voorraad huurwoningen stijgen de huren in de vrije sector de komende jaren verder.

