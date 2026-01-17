Zweedse premier over heffingen VS: we laten ons niet intimideren

STOCKHOLM (ANP) - De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft de nieuwe Amerikaanse importheffingen verworpen. "We laten ons niet intimideren", schrijft hij op X. "Ik zal altijd opkomen voor mijn land en voor onze geallieerde bondgenoten."

Zweden is een van de acht Europese landen die per 1 februari 10 procent extra moet betalen voor export naar de VS, maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend. Ook Nederland krijgt die heffing opgelegd, omdat het samen met een aantal andere landen meedoet aan een verkenningsmissie naar Groenland. Ze steunen op die manier Denemarken en Groenland, die zich verzetten tegen de Amerikaanse wens om Groenland in te nemen.

Volgens Kristersson raakt dit niet alleen de genoemde landen, maar de hele Europese Unie. Zweden zou daarom momenteel "intensieve gesprekken" voeren met andere EU-landen, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk om met een gezamenlijke reactie te komen.

Ook de Duitse regering liet weten met andere landen te overleggen over een "gepaste reactie".