ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zweedse premier over heffingen VS: we laten ons niet intimideren

Economie
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 20:43
anp170126123 1
STOCKHOLM (ANP) - De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft de nieuwe Amerikaanse importheffingen verworpen. "We laten ons niet intimideren", schrijft hij op X. "Ik zal altijd opkomen voor mijn land en voor onze geallieerde bondgenoten."
Zweden is een van de acht Europese landen die per 1 februari 10 procent extra moet betalen voor export naar de VS, maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend. Ook Nederland krijgt die heffing opgelegd, omdat het samen met een aantal andere landen meedoet aan een verkenningsmissie naar Groenland. Ze steunen op die manier Denemarken en Groenland, die zich verzetten tegen de Amerikaanse wens om Groenland in te nemen.
Volgens Kristersson raakt dit niet alleen de genoemde landen, maar de hele Europese Unie. Zweden zou daarom momenteel "intensieve gesprekken" voeren met andere EU-landen, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk om met een gezamenlijke reactie te komen.
Ook de Duitse regering liet weten met andere landen te overleggen over een "gepaste reactie".
loading

POPULAIR NIEUWS

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

185588573_m

Als je partner meer verdient, word jij dunner

Loading