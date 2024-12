Voorzitter VN-top over plastic: geen akkoord, meer tijd nodig

BUSAN (ANP/AFP) - Een week van onderhandelingen in het Zuid-Koreaanse Busan heeft niet geleid tot overeenstemming over een historisch verdrag om plasticvervuiling tegen te gaan. Tijdens de laatste internationale VN-onderhandelingsronde kwamen afgevaardigden van 175 landen afgelopen week bijeen om tot een wettelijk bindend internationaal verdrag te komen, maar de onderhandelingen worden op een later moment hervat.

Er is meer tijd nodig voor de onderhandelingen, zo verklaarde voorzitter Luis Vayas Valdivieso zondag. "We moeten voortbouwen op de vooruitgang die we hebben geboekt", zei hij. "Er is algemene instemming om de huidige sessie op een latere datum te hervatten."

Het werd al snel duidelijk dat de landen niet eensgezind waren over het verdrag. Meer dan honderd landen willen dat er een verdrag komt dat de productie van plastic wereldwijd moet gaan beperken. Maar er zijn ook landen, voornamelijk olieproducenten zoals Saudi-Arabië, die ervoor pleiten dat de aanpak zich vooral richt op plasticafval en die bezwaar maken tegen afspraken over productievermindering. Frankrijk beschuldigde zondagochtend nog een handvol, voornamelijk olieproducerende, landen ervan de onderhandelingen te dwarsbomen.