Lotto-trekkingsmachine na vijftig jaar met pensioen

De Lotto-trekkingsmachine, bekend van de Lotto-loterij, gaat na vijftig jaar met pensioen. Dat meldt De Telegraaf zondag. De machine, waar jarenlang 45 Lotto-ballen in rolden, is aan vervanging toe.

"We laten 'm jaarlijks keuren en testen, maar het is een oud beestje en de laatste tijd is 'ie ook wat langzamer geworden", aldus de begeleider van de wekelijkse Lotto-trekking. "De fabrikant bestaat inmiddels ook niet meer. (...) Het is natuurlijk maar gewoon een machine, maar nu het zover is..."

De eerste Lotto-trekking was op 1 september 1974. De machine heeft het zaterdag om 18.04 uur voor de laatste keer gedaan. Het apparaat krijgt een plek bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De nieuwe machine wordt op 7 december getoond.